SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem de 19 anos que estava entre os ocupantes que morreram a bordo do submersível Titan havia levado um cubo mágico para tentar quebrar um recorde mundial.

Suleman Dawood queria bater o recorde de resolução do cubo mágico a bordo do submersível, segundo sua mãe disse à BBC.

O pai, Shahzada Dawood, que acompanhou o filho na expedição, levou uma câmera para registrar a tentativa de recorde mundial do filho. Dawood é um dos homens mais ricos do Paquistão,

O jovem era fã do cubo de Rubik e conseguia resolvê-lo em 12 segundos. A família da vítima não deixou claro qual recorde exatamente Suleman pretendia quebrar na profundidade.

A mãe de Suleman, Christine Dawood, e sua irmã, Alina Dawood, estavam a bordo do Polar Prince, o navio de apoio do Titan.

O jovem pretendia bater o recorde a 3.700 metros de profundidade, no local onde o Titanic afundou.

Ele era estudante da Universidade de Strathclyde, no Reino Unido.

Suleman havia contatado o Guinness World Records antes da expedição para informá-los sobre seus esforços.

Christine e Alina agora pretendem aprender a resolver o cubo mágico em homenagem ao jovem.

Um cubo de Rubik, ou cubo mágico, é um quebra-cabeça tridimensional composto por várias peças coloridas que podem ser giradas em diferentes direções, com o objetivo de reorganizar as cores e formar um padrão sólido em cada uma das faces do cubo.

O Titan desapareceu no domingo, 18 de junho, uma hora e 45 minutos após submergir, quando perdeu contato com o navio na superfície.

Além de Suleman o e o pai, morreram na expedição Stockton Rush, presidente da OceanGate; o bilionário Hamish Harding; e Paul-Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa e considerado um dos maiores especialistas do naufrágio do Titanic.

O passeio levaria os ocupantes até os destroços do Titanic, no Atlântico Norte.

A Guarda Costeira anunciou que encontrou cinco grandes partes do submersível na quinta-feira.

Também foram achados destroços do submersível a 3.200 metros de profundidade e a cerca de 480 metros do Titanic.