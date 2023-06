SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marisa Anderson estava tendo um dia comum de trabalho como atendente de emergências em Wisconsin, nos Estados Unidos, quando recebeu uma chamada inesperada: era seu filho, dizendo que a casa deles estava pegando fogo. As informações são do jornal The Washington Post.

Marisa atendeu ligação e ouviu criança chamando a mãe. No início, ela não entendeu, até reconhecer a voz de seu filho, Landon, de 12 anos. "Nosso quintal está pegando fogo, mãe", disse ele, segundo a gravação fornecida pela delegacia.

Ela saiu correndo do trabalho e foi até o local, onde viu que as chamas já tinham consumido o porão e o primeiro andar da residência.

Filhos conseguiram escapar com segurança, mas oito animais de estimação, não. Landon e sua irmã mais velha, 17, saíram ilesos, mas os oito pets da família -três cachorros, quatro gatos e um coelho- morreram no incêndio.

Investigadores suspeitam que pane elétrica tenha causado o acidente. A família está ficando em um hotel até receber o pagamento do seguro. Nesse meio tempo, Marisa criou uma vaquinha online que já arrecadou US$ 11 mil (R$ 52,4 mil).

"É uma ironia trágica", disse chefe dos bombeiros da cidade, Rich Olson. "A pessoa que ajuda os outros, naquele dia, precisou de ajuda".