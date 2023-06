SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As famílias dos cinco ocupantes do Titan, que morreram após o submersível implodir semana passada, doarão amostras de DNA para ajudar os médicos legistas a identificar possíveis restos mortais encontrados nas profundezas do Oceano Atlântico.

As amostras serão coletadas para ajudar os investigadores a "obter a imagem mais clara possível" de como as vítimas morreram na tragédia, segundo informou o jornal Daily Mirror.

Um porta-voz da Guarda Costeira dos EUA afirmou ao jornal que "a esperança é que, ao coletar o DNA, isso ajude a identificar a quem pertencem os restos mortais, se provado ser de pessoas".

Uma equipe de legistas já está a postos para analisar os possíveis restos mortais formalmente, disse a guarda costeira em um comunicado.