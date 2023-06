SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 6 anos caiu de uma altura de 12 metros enquanto atravessava, acompanhado de um adulto, uma tirolesa em um parque de ecoturismo no México.

A criança estava chegando ao final da tirolesa, que passa por cima de um lago, quando o arnês (equipamento de segurança) se desprendeu e ela caiu. O incidente aconteceu no último domingo (25), no parque Fundidora Expedición Amazonia, em Monterey.

Apesar do susto, o menino escapou ileso e não precisou de atendimento médico, segundo apurou o jornal El Norte de Castilla.

Por sorte, o garoto caiu sobre o lago, o que amorteceu a queda. A cena foi registrada em vídeo por familiares da criança e se espalhou pelas redes sociais.

A administração do parque emitiu um comunicado anunciando o fechamento temporário de várias atrações e a abertura de uma investigação para determinar as causas do acidente.

Além de tirolesas, o parque oferece descidas em rapel. A entrada para os adultos R$ 53 (190 pesos) e R$ 46 (165 pesos) para as crianças. No caso da tirolesa, os usuários devem ter mais de 5 anos para se aventurar.