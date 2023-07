SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro sinal de alívio para o governo Emmanuel Macron após seguidos protestos que provocam caos na França, o número de manifestantes detidos em razão de atos de vandalismo diminuiu neste domingo e madrugada desta segunda-feira (3). Segundo autoridades, 157 pessoas foram presas nas últimas horas, menos do que as 719 da noite anterior.

Embora os distúrbios tenham sido menos intensos, a polícia voltou a registrar episódios de violência. Três agentes foram feridos em confrontos com manifestantes, que por sua vez destruíram 297 veículos e provocaram incêndios em 352 pontos de vias públicas, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério do Interior. Além disso, uma delegacia de polícia e um quartel foram atacados.

O incidente mais grave ocorreu na comuna de Saint-Denis, perto de Paris. Um bombeiro de 24 anos morreu ao tentar apagar um incêndio em um carro atacado por manifestantes. "O jovem morreu apesar de ter sido tratado rapidamente", lamentou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, sem associar o caso aos protestos. Ele também anunciou a abertura de uma investigação ?a causa da morte não foi esclarecida.

A revolta explodiu após a morte de Nahel, 17, de origem argelina, baleado durante uma abordagem de trânsito em Naterre, na terça-feira (27). Em protesto, milhares de manifestantes incendiaram carros, saquearam lojas e atacaram prefeituras, delegacias e escolas públicas nos últimos dias.

Os distúrbios já representam a crise mais grave para Macron desde o movimento dos "coletes amarelos" em que milhares de pessoas protestaram contra o reajuste das taxas sobre o combustível em 2018. Numa tentativa de arrefecer a crise, dezenas de prefeitos convocaram uma mobilização para esta segunda (3) diante das sedes dos governos municipais. O objetivo, segundo as autoridades, é dialogar com a população numa "mobilização cívica dos cidadãos em busca do retorno à ordem".

"Os graves distúrbios registrados desde 27 de junho atacam com violência símbolos republicanos, como prefeituras, escolas, bibliotecas e a polícia municipal", diz comunicado divulgado em conjunto pelos prefeitos. Para expressar a rejeição aos atos de violência, todas as prefeituras deveriam tocar suas sirenes ao meio-dia no horário local (7h em Brasília), segundo a Associação de Prefeitos da França.

O presidente Emmanuel Macron, que cancelou uma visita de Estado à Alemanha no fim de semana, receberá nesta segunda-feira os presidentes das duas Câmaras do Parlamento. Na terça-feira, ele deve conversar com aproximadamente 200 prefeitos de municípios que registraram distúrbios. A primeira-ministra, Élisabeth Borne, prometeu "grande firmeza" na repressão aos atos de vandalismo.

Para muitos políticos, uma linha vermelha foi cruzada com o ataque à residência do prefeito de L'Haÿ-les-Roses (10 km ao sul de Paris), o direitista Vincent Jeanbrun. Os manifestantes usaram um carro para invadir a propriedade. Depois, atearam fogo ao veículo.

Jeanbrun estava na sede da prefeitura no momento do ataque, mas sua mulher quebrou a perna ao tentar fugir, e um de seus filhos se feriu. A Justiça investiga o caso como "tentativa de assassinato". "Eles queriam queimar a casa e quando perceberam que havia alguém dentro. Em vez de parar, [os criminosos] lançaram fogos de artifício", disse Jeanbrun à emissora de televisão TF1.

No domingo, a avó de Nahel clamou pelo fim do tumulto nacional, afirmando que os manifestantes estão usando a morte de seu neto como desculpa para causar estragos no país. Sua família quer calma, urgiu. "Estou dizendo a eles para pararem", disse à imprensa local. "Que não quebrem vitrines, que não destruam escolas e ônibus. São mães que usam o ônibus", acrescentou.

A violência na França, que sediará a Copa do Mundo de Rugbi este ano e as Olímpiadas no ano que vem, preocupa também autoridades estrangeiras. Vários países aconselharam seus cidadãos a não viajar para as áreas afetadas pelos distúrbios.

A violência e a raiva dos jovens dos bairros populares lembram os distúrbios que abalaram a França em 2005, após a morte de dois adolescentes perseguidos pela polícia. Naquele ano, o balanço de três semanas de protestos foi de aproximadamente 10 mil veículos destruídos, mais de 200 edifícios públicos incendiados e 5.200 pessoas detidas.

Os distúrbios recentes são protagonizados por jovens dos chamados "quartier chaud", ou "bairros quentes" ? a idade média dos detidos é de 17 anos, e alguns têm até 13, vindos de locais repletos de conjuntos de habitação social que concentram as camadas mais vulneráveis do país.