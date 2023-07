SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A sexta noite consecutiva de manifestações na França terminou com a morte de um bombeiro, que trabalhava para apagar as chamas de um incêndio nos arredores de Paris.

Dorian Damelincourt, de 24 anos, sofreu um ataque cardíaco após inalar fumaça enquanto tentava conter um incêndio em um estacionamento subterrâneo no bairro de Saint-Denis, subúrbio da capital francesa.

Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

O ministro do Interior, Gerard Darmanin, se pronunciou sobre a morte do socorrista nas redes sociais: "Ontem à noite (2), um jovem de 24 anos, cabo-chefe do Corpo de Bombeiros de Paris, morreu apesar do rápido atendimento de seus companheiros. Todas as minhas sinceras e tristes condolências à família, entes queridos, camaradas e ao BSPP".

Esta é a segunda morte desde o início dos protestos motivados pela morte do jovem Nahel Merzouk, de 17 anos, executado por um policial durante uma parada de trânsito na semana passada.

Na sexta-feira (30), um homem morreu após cair do teto de um supermercado na cidade de Rouen, no norte da França.

Em meio a prisões, incêndios e caos em diversas regiões do país, o presidente Emmanuel Macron anunciou que se reunirá nesta segunda-feira (3) com líderes políticos para discutir soluções imediatas diante da crise social.