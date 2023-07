SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 27 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas em um acidente de ônibus em Oaxaca, estado no sul do México, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (5).

Em entrevista coletiva, o ministro do Interior de Oaxaca, Jesus Romero, disse que o acidente deixou 13 homens, 13 mulheres e um menino morto. Entre os feridos, segundo ele, 12 estão em estado crítico.

O veículo caiu em uma região montanhosa, por volta das 06h30 locais (09h30 de Brasília). A jornais locais a administração pública detalhou que o ônibus teria ficado sem o sistema de freios e, assim, perdeu o controle em uma curva, caindo no barranco de 20 metros.

Segundo informações da polícia e do Ministério Público local, o ônibus havia partido da Cidade do México com destino à localidade de Santiago de Yosondúa. O acidente ocorreu na altura do município de Magdalena Peñasco -localizado a 485 km da capital.

"Lamentamos profundamente o acidente ocorrido em Magdalena Peñasco. O pessoal do nosso governo já se encontra trabalhando nas ações de resgate e dando todo o apoio aos feridos. Mandamos um abraço e nossos pêsames às famílias das pessoas falecidas", escreveu nas redes sociais Salomón Jara, governador do estado de Oaxaca.

Em muitos distritos do México, pequenas companhias de transporte fazem a conexão entre cidades pouco povoadas, habitualmente usando veículos antigos. Oaxaca se caracteriza por uma topografia montanhosa, com muitas comunidades dispersas.

O acidente de quarta-feira segue-se a outros incidentes mortais em estradas mexicanas. Em abril, 18 turistas morreram e outros 25 ficaram feridos quando um ônibus caiu de um penhasco no oeste do México, quando iam em direção a praias do Pacífico.

Em maio, 13 pessoas que viajavam em um micro-ônibus morreram depois que o veículo em que estavam colidiu com um trailer no estado de Tamaulipas, localizado no nordeste do país.