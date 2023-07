SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os EUA anunciaram neste domingo (9) uma operação militar do país que matou um líder do Estado Islâmico na região leste da Síria. De acordo com informações do comando americano, o ataque foi feito com drones.

O líder Usamah al-Muhajir comandava um grupo terrorista no leste da Síria.

Os EUA intensificaram os seus ataques contra suspeitos do Estado Islâmico nos últimos anos. O resultado de ofensiva levou à morte ou a prisão dos mentores do grupo.

Em 2019, o autoproclamado 'califa de todos os muçulmanos', conhecido como Abu Bakr al-Baghdadi foi morto em uma investida americana. Baghdadi adotou o título como um sucessor do profeta Maomé, mesmo que a comunidade não o tenha reconhecido.

Atualmente, os EUA afirmaram que o Estado Islâmico continua sendo uma ameaça, e que tem outros membros sobreviventes como alvo. O grupo terrorista chegou a controlar um terço do Iraque e Síria, em 2014.