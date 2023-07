SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um piloto perdeu o controle de um avião privado e colidiu com árvores durante a decolagem no último sábado (8).

O piloto Kjell Brattfors decidiu decolar de uma pista de grama improvisada para evitar o tráfego em Vårgårda, na Suécia. Além dele, quatro passageiros estavam a bordo.

Um vídeo que circula nas redes mostra que o avião sai do chão com dificuldade e com a asa direita inclinada até atingir a copa das árvores.

Ainda não se sabe o motivo do incidente, mas a pista pequena e árvores altas ao redor podem ter colaborado para a queda.

O piloto e os quatro passageiros sobreviveram e tiveram apenas ferimentos leves.

O piloto declarou à imprensa sueca que cumpriu as verificações pré-voo e que tudo estava normal. Autoridades de aviação suecas iniciaram uma investigação.

"Nunca senti nada parecido. Antes do voo, as coisas pareciam normais. Testamos o motor e tudo, mas na hora ele não conseguiu subir", disse Kjell Brattfors, que pilotava a aeronave Antonov An-2 há 30 anos