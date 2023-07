SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros a bordo de um voo da JetBlue, que ia da República Dominicana para Boston (EUA), denunciaram que o avião foi forçado a fazer um desvio de emergência devido ao calor de 35°C no interior da aeronave.

Devido a um suposto problema no sistema de ar condicionado, o voo JetBlue 1924, programado para decolar na tarde de quarta-feira teve um atraso de mais de três horas.

Em posts publicados nas redes sociais, passageiros afirmaram que a companhia aérea decidiu manter o voo, dizendo-lhes que o ar condicionado deveria funcionar assim que o avião estivesse no ar.

No entanto, após a partida, o interior do avião não foi refrigerado e os pilotos da aeronave Airbus A321 decidiram retornar ao Aeroporto de Santiago de los Caballeros, na República Dominicana.

Uma passageira postou no Twitter que o voo permaneceu em solo por mais de duas horas aguardando a decolagem por conta do problema no ar condicionado. "Havia muitos idosos no avião. Não ofereceram água e nem nos deixaram usar os banheiros", escreveu.

Outro passageiro, o conselheiro em saúde mental Julio Tavarez, confirmou no Twitter que o voo atrasou porque o ar condicionado não estava funcionando. "Entramos no avião e estava muito quente. Eles nos disseram que, assim que começássemos a voar, o ar condicionado funcionaria. O ar condicionado não começou a funcionar, o que nos levou a voltar para Santiago", relatou em um post.

A temperatura da cabine chegou 35°C e os passageiros começaram a passar mal. Alguns chegaram a desmaiar e tiveram que ser levados ao hospital, segundo informou no Twitter a presidente do sindicato dos comissários de bordo da JetBlue, Tyesha Nicole Best.

"Pessoas desmaiando, sendo enviadas para o hospital enquanto o voo teve que retornar. O que estamos fazendo em relação aos aviões que decolam constantemente com problemas de superaquecimento?", questionou ela.

Em nota, um porta-voz da JetBlue confirmou ao site PYOK que o sistema de controle climático a bordo não estava funcionando corretamente e pediu desculpas pelo inconveniente.