SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco políticos morreram durante a queda de um avião na Colômbia na manhã desta quarta-feira (19), que matou também o piloto, informaram as autoridades locais. O acidente, que ainda está sendo investigado pela Aeronáutica Civil do país, ocorreu na zona rural do município de San Luis de Gaceno, no departamento central de Boyacá.

"Essa grande tragédia enluta o Centro Democrático", publicou o partido de direita no Twitter, lamentando a morte de cinco dos membros do partido dos ex-presidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. Entre eles estão a ex-senadora Nohora Tovar, o deputado do departamento de Meta Dimas Barrero e o vereador da cidade de Villavicencio Oscar Rodríguez.

O avião Cessna T210N saiu de Boyocá com destino à capital, Bogotá, onde os políticos participariam de uma cúpula da legenda, segundo informações da mídia local. O trajeto deveria durar 80 minutos e chegar a Bogotá às 9h, de acordo com o jornal espanhol El País, mas foi interrompido pelo acidente. O piloto se comunicou com a torre de comando pela última vez quando o avião sobrevoava o departamento de Casanare, perto da capital.

"Solidariedade e orações às famílias neste momento difícil. Essa tragédia estremece as nossas almas", afirmou Duque, líder colombiano que antecedeu o presidente do país, Gustavo Petro. O atual dirigente também enviou via Twitter pêsames às famílias dos políticos. Ao lado do Cambio Radical, o Centro Democrático é o partido com a oposição mais dura ao presidente esquerdista.

O prefeito de San Luis de Gaceno, Juan Buitrago, afirmou à W Radio que foi possível ouvir uma "explosão muito alta" quando aconteceu o acidente. As chuvas no local dificultam o resgate dos corpos.

No início de junho, as Forças Armadas da Colômbia encontraram com vida três crianças e um bebê que haviam sofrido um acidente de avião na Amazônia colombiana após 40 dias de busca que chamaram a atenção de todo o mundo. As três crianças tinham, à época do desaparecimento da aeronave, em maio, 13, 9 e 4 anos; já o bebê tinha 11 meses -todos são irmãos, fazem parte da comunidade indígena Muinane.

Também nesta quarta, equipes de resgate encontraram cinco corpos no local em que houve um deslizamento de terra que bloqueou a estrada entre Bogotá e o sudoeste da Colômbia. A atualização eleva o número de mortos para 20, incluindo 5 menores de idade e 9 desaparecidos, disse o capitão do Corpo de Bombeiros Álvaro Farfán.

Na noite de segunda (17), fortes chuvas causaram uma avalanche no local, o que devastou um povoado no município de Quetame, no departamento de Cundinamarca. Nesta terça (18), encontraram 15 vítimas do acidente, a despeito das novas tempestades que atrapalham as buscas.