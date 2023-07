SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma bebê foi encontrada dentro de uma sacola que era carregada por um cachorro de rua em Trípoli, capital do Líbano, na quarta-feira (19). A notícia gerou grande comoção no país.

O saco estava sendo levado pelo cachorro até que uma pessoa ouviu a bebê chorar. Os serviços de emergência foram acionados, e a criança foi resgatada para o Hospital Islâmico da cidade.

A bebê foi encontrada com hematomas no rosto e no corpo, segundo o jornal The National News.

A criança segue internada em estado grave, mas estável, de acordo com o portal Arab News.

Alguns portais locais apontam que ela tinha horas de vida, e outros afirmam que era uma bebê de 4 meses, mas sem confirmações oficiais.

As autoridades ainda não sabem apontar um responsável pelo abandono. Apesar do apelo popular, também não há previsão do andamento de algum processo de adoção da criança no momento.

O cachorro foi considerado o herói da história pela população. "Os animais têm mais compaixão que os humanos", dizia um dos comentários nas redes.