SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Onze pessoas morreram nesta segunda-feira (24) após o telhado de concreto de um ginásio desabar em uma escola na cidade de Qiqihar, na China.

Segundo informações do jornal local Heilongjiang Daily, as vítimas eram jogadoras do time de vôlei da escola. Ao todo, dezenove pessoas estavam no local quando o teto do ginásio. Investigação preliminar indica que o empilhamento de materiais no telhado pode ter provocado o desabamento.

Quatro pessoas foram retiradas com vida dos escombros e outras quatro conseguiram fugir.

A operação de resgate reuniu cerca de 160 bombeiros e 39 caminhões.

Ainda de acordo com as autoridades, no telhado havia a presença de perlita, uma espécie de vidro vulcânico deixado pelos operários que trabalhavam na obra.

O material pode ter se expandido em razão das fortes chuvas que atingem a região e enfraquecido a estrutura.