SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado pela primeira vez no MAKS 2021, um evento de aviação russo, o Su-75 "Checkmate" é a tentativa da Rússia de construir um caça de quinta geração para exportação ? especificamente para países sem indústria aeronáutica. A invasão do país na Ucrânia, porém, parece ter colocado o grande projeto em espera.

O QUE SE SABE SOBRE O NOVO CAÇA ATÉ AGORA?

Preço do modelo é estimado entre US$ 25 e US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 144,4 milhões) cada, de acordo com o site 1945.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O caça monomotor leve furtivo (invisível aos radares) está planejado para ter um alcance de cerca de 2.896 km na velocidade Mach 1.8 (cerca de 2.222 quilômetros por hora), além de poder transportar 7.484 kg de munição, também segundo informações do portal norte-americano.

A maquete do modelo foi revelada pela primeira vez fora da Rússia no Dubai Airshow de 2021, mas o caça ainda não fez seu voo inaugural. Conforme publicado pelo Business Insider, a aeronave foi construída a partir do Su-57 ?o primeiro de quinta geração do país.

Projetado pela JSC Sukhoi Company, o caça tem um motor único. Ainda de acordo com o site, isso significa menor consumo de combustível, além de menos custos de manutenção.

Jato é capaz de coordenar drones: o Business Insider relatou também que esses drones serão comandados por um computador de bordo com o uso de IA, além de um sistema capaz de rastrear até seis alvos ao mesmo tempo.

Entre as demais características do Su-75, também estão um compartimento interno de armas e um design de cauda exclusivo.

Aparentemente, também estaria sendo desenvolvida em uma versão não tripulada da aeronave em paralelo com a variante tripulada.

Apesar de as autoridades russas afirmarem que o jato fará seu primeiro voo em 2024, o país enfrenta dificuldades na produção da aeronave em meio às sanções ocidentais e restrições à exportação impostas devido à guerra da Ucrânia.