SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rede de fast-food Subway anunciou nesta terça-feira (8) que quase 10 mil pessoas concordaram em mudar legalmente seu nome para "Subway" em troca de receber sanduíches grátis para sempre nos EUA.

A mudança de nome foi a proposta de uma campanha lançada no mês passado em que as pessoas tinham 96 horas para mudar seus nomes legalmente.

Quase 10 mil pessoas toparam a oferta e deram entrada no pedido de mudança de nome, segundo a rede

Apenas uma pessoa, porém, será selecionada para o fornecimento de sanduíches para a vida toda, além de um prêmio em dinheiro para o reembolso dos custos legais para concluir o processo de mudança de nome.

A promoção segue a estreia do Subway no ramo de carnes frescas fatiadas em restaurantes dos EUA, bem como uma reconfiguração do restante de seu menu.

O Subway também está busca de um comprador, provavelmente um private equity (fundo que realiza investimentos diretamente nas empresas em que quer alocar capital), de acordo com relatos da mídia norte-americana.

O valor de aquisição da rede poderia chegar a R$ 44 bilhões (US$ 9 bilhões) e a venda seria concluída até o final de agosto, segundo apurou a Reuters.

Fundada em 1965, a rede ainda pertence às famílias de seus fundadores. Com sede em Connecticut, conta com mais de 37 mil restaurantes em mais de 100 países.