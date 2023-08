SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de banhistas quase sofreu um grave acidente em West Bay, na Inglaterra, a 231 km de Londres. Parte de uma falésia de 45 metros de altura, desmoronou e por pouco não atingiu as pessoas que estavam na praia, que é uma das mais populares do país.

Alguns banhistas tiravam foto próximo do local no momento do desmoronamento. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que parte da falésia desmoronou, na última terça-feira (08). Alguns banhistas tiravam foto, próximo do local, no momento do desmoronamento.

No vídeo é possível perceber os banhistas correndo desesperados para longe da falésia.

Segundo o jornal britânico The Sun, essa falésia é conhecida como Golden Gateway e se estende por 154 quilômetros da costa inglesa, sendo um destino popular de turistas.

Logo após o desmoronamento de parte da falésia, guardas florestais interditaram a área. A expectativa é que o local fique proibido de receber banhistas pelos próximos seis meses.