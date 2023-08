SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O dirigente político do Equador Pedro Briones foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (14), de acordo com o jornal local El Universo.

Dois homens em uma moto atiraram contra Briones, que estava em casa no momento do crime, informou o El Universo. Ele era líder da Revolução Cidadã RC5 em Esmeraldas, cidade portuária do Equador. Crime ocorre cinco dias após o assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio, alvo de tiros na saída de um evento político.

Familiares e vizinhos socorreram o dirigente ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a unidade de saúde, ele foi baleado duas vezes no pescoço. A polícia ainda não se pronunciou sobre o caso.

A morte de Pedro Briones foi divulgada nas redes sociais de uma candidata a deputada, Paola Cabezas. "Outra perda. Uma bala assassina acabou com sua vida. Até quando! Solidariedade com sua família. Por você, querido amigo, nós vamos vencer", escreveu.

A candidata presidencial do RC5, Luisa González, expressou sua solidariedade à família de Pedro Briones. "O Equador vive sua época mais sangrenta. Isso se deve ao abandono total por um governo inepto e por um Estado tomado por máfias. Meu abraço solidário à família do camarada Pedro Briones, que caiu nas mãos da violência. A mudança é urgente", publicou.