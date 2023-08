SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente em um parque de diversões em Manage, na Bélgica, deixou sete feridos no último domingo (13), incluindo uma criança de 10 anos.

Por motivos ainda desconhecidos, a trava do brinquedo se abriu, arremessando sete pessoas no chão.

Duas vítimas estão em estado grave, segundo o site local RTL Info. "Três pessoas passaram por cirurgias ortopédicas. Outra está em sofrimento psíquico e está sendo cuidada por psicólogos", disse Bruno Pozzoni, prefeito da cidade.

Um vídeo publicado no Twitter mostra a atração, chamada de "tapete mágico", girando em círculos no ar, até que os passageiros são arremessados e caem no chão. É possível ver o brinquedo expelindo fumaça.

Apesar do acidente, a atração deve continuar funcionando normalmente, enquanto uma investigação segue em andamento.