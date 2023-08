SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cobra com duas cabeças voltou a ser exibida no Cameron Park Zoo, no Texas, nos EUA. O animal foi retirado de exibição para se recuperar de uma ferida feita em 2021.

A cobra foi encontrada no quintal de uma casa e doada para o zoológico em 2016.

Segundo o zoológico, o animal dificilmente sobreviveria por muito tempo na natureza. Isso porque seus dois cérebros dão comandos diferentes para o corpo, o que torna os movimentos mais esporádicos e descoordenados.

Outro problema é que a cobra poderia se machucar ao tentar ir em direções diferentes e ficar presa em galhos, rochas e outros obstáculos, como o que aconteceu em fevereiro de 2021.

"Ela tinha um ferimento no pescoço, então a tiramos da exposição para curar. Nossas equipes veterinária e de répteis trabalharam duro para manter a ferida fechada e limpa. Demorou ate junho do ano passado para a ferida cicatrizar completamente", diz o comunicado publicado no Facebook.

Agora que a ferida está completamente fechada e a cobra está se alimentando bem, ela voltou a ser exibida - dessa vez, sem obstáculos no aquário.

"Esperamos que esse modelo permita com que a cobra se sinta segura, para que ela não machuque o pescoço novamente".