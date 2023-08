SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cobra com duas cabeças eclodiu de um ovo em uma loja de animais no Reino Unido, surpreendendo a equipe, que postou um vídeo nas redes sociais. O registro intrigou internautas.

O réptil, uma cobra da espécie Hognose Ocidental (Heterodon nasicus), nasceu em julho, com duas cabeças distintas. Ela parece saudável e já se alimenta.

A cabeça do lado direito parece gostar de cabeças de sardinha pequenas e busca a comida quando é apresentada a ela.

"A cabeça do lado esquerdo se interessa por comida, mas achamos que a garganta pode ser um pouco mais estreita, pois ela parece ter dificuldade quando se oferece alimento a ela", escreveu a loja, no post.

Alicia Johns, proprietária da loja disse que ficou "descrente" quando percebeu que a cobra não tinha uma, mas duas cabeças, segundo reportou à BBC.

Ela diz que a cobra deveria ter nascido como dois indivíduos gêmeos, mas como o embrião não se dividiu, resultou num único corpo com duas cabeças, num "registro raro".

Johns afirmou que a cobra não está à venda, mas o petshop está aberto para receber sugestões de nomes para o filhote.

"Fiquei chocada. Um pouco descrente, no início, porque esses nascimentos são raros. É fascinante, mas ainda assim, triste. Se por acaso percebermos que ela chegou a um estágio de deterioração ou não estiver bem, ou estiver desconfortável ou com dor, então é quando reavaliaremos a situação", disse Alicia Johns, proprietária do petshop Exeter Exotics, em entrevista à BBC.