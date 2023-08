SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ladrão ajudou a polícia da Argentina a localizar e prender um homem suspeito de pedofilia após roubar seu celular e encontrar imagens de pornografia infantil entre as fotos salvas na "nuvem" do aparelho.

O ladrão havia roubado a motocicleta e o celular de um homem de 45 anos na última terça-feira (15). A vítima procurou a polícia, denunciando a falta da moto, mas não do aparelho.

Assim que pegou o celular e vasculhou seu conteúdo, o ladrão se deparou com fotos íntimas de ao menos três menores e denunciou o material, encontrado em grupos de WhatsApp dos quais a "vítima" participava, segundo informou o jornal Diario Chaco.

O homem seria um ex-funcionário do setor administrativo de um hospital argentino na cidade de Resistência, capital da província de Chaco.

"Encontrei este celular e vou colocar as fotos aí", foi a mensagem que ele enviou junto com capturas de tela das conversas do homem. As imagens foram enviadas em um grupo de pessoas que participavam de programas de formação em especialidades de Saúde Coletiva.

As informações chegaram à Ministra da Saúde do Chaco, Carolina Centeno, que apresentou uma denúncia formal às autoridades judiciais.

O suspeito foi preso por policiais enquanto caminhava por uma rua de Resistencia. Após uma busca em sua casa, foram encontrados pen drives, computadores e outros materiais que estão sendo investigados.

A polícia agora procura o ladrão que fez a denúncia para poder ter acesso ao telefone.