SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis pessoas foram hospitalizadas e três morreram após ingerirem milkshake contaminado com bactérias em um restaurante da rede de fast food Frugals, no estado de Washington, nos EUA.

As máquinas de milkshake em um restaurante Frugals na cidade de Tacoma continham bactérias de Listeria, conectadas a um surto de listeriose transmitida por alimentos, que se iniciou em fevereiro no país.

A contaminação resultou em seis hospitalizações, de 27 de fevereiro a 22 de julho, com três dos pacientes posteriormente falecendo, segundo apurou a ABC News.

Dois dos pacientes hospitalizados disseram que adoeceram após o consumo de milkshake no restaurante de Tacoma, o que levou as autoridades a fazerem testes no dia 8.

Todos os sabores da bebida estavam contaminados. Segundo as autoridades de saúde americanas, as máquinas não foram limpas corretamente, levando à presença das bactérias.

A análise genética das bactérias presentes nos milkshakes mostrou que era a mesma cepa de Listeria que causou hospitalizações

O restaurante Frugals parou de usar as máquinas no dia 8, logo após os testes, mas a Listeria pode provocar doenças até 70 dias após a exposição.

GRUPOS DE RISCO

Pessoas grávidas, idosas com mais de 65 anos e indivíduos com sistemas imunológicos enfraquecidos correm mais risco e devem procurar assistência médica se consumiram milkshakes do Frugals entre 29 de maio e 7 de agosto de 2023, segundo um comunicado do Departamento de Saúde de Washington.

As seis pessoas hospitalizadas pertenciam ao grupo de risco, tornando-as mais suscetíveis à doença, segundo informaram as autoridades de saúde.

A direção da rede de restaurantes declarou estar trabalhando para identificar e conter a fonte da Listeria, submetendo suas máquinas de milkshake a ciclos de limpeza e testes adicionais.

A Listeria pode ser tratada com antibióticos, mas pode causar doença grave, especialmente em grupos de risco.

Sintomas de intoxicação alimentar por Listeria incluem diarreia, vômitos, febre, dores de cabeça, rigidez no pescoço, confusão mental e sintomas semelhantes à gripe.