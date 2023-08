SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher que havia sido sequestrada foi salva após conseguir entregar um bilhete pedindo socorro a um cliente de um posto de gasolina nos Estados Unidos.

A mulher, que vive na área de Phoenix, no Arizona, foi dada como desaparecida na segunda-feira (21), segundo apurou a NBC News.

O autor do crime seria um homem conhecido da família, que se disfarçou de motorista de Uber, colocou uma peruca e sequestrou a vítima em uma concessionária por volta das 7h, disse o gabinete do xerife do condado de Yavapai.

O homem, identificado como Jacob Wilhoit, 41, manteve a mulher sob seu poder enquanto ele dirigia em direção a Las Vegas. Segundo a polícia, eles chegaram a passar a noite em um parque no caminho.

Quando pararam em um posto de gasolina em Seligman, que fica cerca de 270 quilómetros a norte de Phoenix, a mulher conseguiu despistar Wilhoit e entregou um bilhete, escrito à mão e com a letra tremida, a um cliente.

"Socorro", escreveu a mulher, segundo imagem do bilhete divulgada pelo gabinete do xerife. "Ligue para o 911 (serviço de emergência)."

A mulher descreveu o veículo em que estava -uma van Honda azul- e avisou que eles estavam indo "em direção a Kingman Las Vegas". Kingman fica a cerca de uma hora a oeste de Seligman.

CLIENTE DE POSTO AVISOU A POLÍCIA

Com o bilhete em mãos, o cliente ligou para o 911 e forneceu às autoridades as descrições da mulher e de Wilhoit. Ele também indicou para onde a van estava indo, segundo a NBC.

Quando os policiais pararam a van na rodovia interestadual 40, encontraram a vítima. O suspeito ainda transportava várias armas dentro do veículo.

Wilhoit foi levado sob custódia pela polícia, acusado de ameaça, agressão agravada, prisão ilegal, sequestro e outros crimes, segundo informou o gabinete do xerife. As autoridades ainda não identificaram um possível motivo para o sequestro.