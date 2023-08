TAIPÉ, TAIWAN (FOLHAPRESS) - O bilionário Terry Gou, 72, fundador da Foxconn, conhecida mundialmente como montadora de celulares da Apple, com fábricas na China continental, anunciou nesta segunda-feira (28) a sua candidatura independente à Presidência de Taiwan. A eleição está marcada para janeiro.

Em discurso, prometeu recuperar o crescimento econômico da ilha, que está em recessão técnica, e "fazer Taiwan superar Singapura em 20 anos", com o maior PIB per capita da Ásia. "Se Singapura pode fazê-lo, Taiwan também pode." Ele também criticou o governo atual devido ao risco de guerra. "Nunca permitirei que Taiwan se torne a próxima Ucrânia. Posso garantir que trarei 50 anos de paz ao estreito."

Gou ou Guo Tai-ming, em chinês, prometeu levar Taiwan "de volta ao caminho da paz e da prosperidade" por meio da eleição. "Só assim centenas de indústrias poderão se desenvolver com segurança, e as pessoas, viver e trabalhar em paz e contentamento." A ilha é considerada uma província rebelde por Pequim, que promete reincorporar o território à parte continental do país, à força, "se necessário".

Terceiro homem mais rico de Taiwan, com fortuna de US$ 7,4 bilhões segundo a Forbes, Gou não conseguiu sair candidato pelo oposicionista Kuomintang, três meses atrás. Mas foi incentivado a concorrer pelo baixo desempenho nas pesquisas do escolhido, Hou Yu-ih, prefeito de Nova Taipé.

Gou chegou a defender nas últimas semanas que Hou e outro candidato, Ko Wen-je, ex-prefeito de Taipé, do Partido Popular, negociassem com ele uma candidatura única, sem sucesso. Analistas veem risco de, com três nomes, a oposição perder ainda mais força.

O líder nas pesquisas é o candidato do governo, o atual vice-presidente Lai Ching-te, também conhecido como William Lai, do Partido Democrático Progressista. Lai é considerado mais favorável à independência do que a presidente Tsai Ing-wen, que está em seu segundo mandato.