SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi advertido pela polícia após ser flagrado dirigindo por uma estrada com um touro "sentado" no banco de passageiros do carro, em Norfolk, Nebraska, nos EUA, na quarta-feira (30).

Por volta das 10h, a Divisão de Polícia de Norfolk respondeu ao chamado de um homem que dirigia pela rodovia 275 com um touro no banco do passageiro.

"Os policiais receberam uma ligação referindo-se a um carro entrando na cidade que continha uma vaca", disse o capitão de polícia, Chad Reiman, ao News Channel Nebraska Northeast. "Eles pensaram que seria um bezerro, algo pequeno ou algo que realmente coubesse dentro do veículo", acrescentou.

Os agentes, porém, se espantaram com o tamanho do animal e resolveram parar o veículo, segundo Reiman.

O ocupante do veículo foi identificado como Lee Meyer, de Neligh, e o touro, chamado Howdy Doody, é um Ankole-Watusi, raça americana moderna de gado doméstico.

A raça, que deriva do grupo Ankole de raças de gado Sanga da África Oriental e Central, é conhecida por ter chifres muito grandes, de até 93 centímetros, e chega a pesar entre 540 e 730 quilos, segundo o site especializado Compre Rural.

Apesar da cena inusitada, não foram registrados incidentes ou feridos e o motorista recebeu uma advertência e foi liberado, com a condição de que voltasse para casa com o touro.

"O oficial escreveu alguns avisos para ele [o motorista]. Havia alguns problemas elencados com essa situação. O policial optou por escrever-lhe uma advertência e pedir-lhe que levasse o animal de volta para casa e saísse da cidade", disse Chad Reiman, capitão do Departamento de Polícia de Norfolk.