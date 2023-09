SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As equipes que buscam pelo brasileiro fugitivo Danilo Cavalcante foram orientadas a atirar para matar caso o homem não se renda, disse um oficial da polícia da Pensilvânia (EUA) à imprensa nesta segunda-feira (4).

"Se ele não se render, o uso letal da força está autorizado", afirmou o tenente-coronel George Bivens. O oficial argumentou que ele terá a "opção de se render" e de voltar à prisão perpétua. "Levará um tempo. Ele está desesperado e não quer ser pego", declarou.

Mãe de brasileiro teria gravado uma mensagem pedindo para o filho se entregar, afirmou Rob Clarke, delegado federal designado para acompanhar o caso que também falou à imprensa. O áudio teria sido reproduzido por helicópteros e carros que fazem as bucas. A polícia também apura se a família do brasileiro na Pensilvânia o ajudou de alguma forma após a fuga.

Polícia quer pressionar Danilo Cavalcante até que ele cometa um erro. Fugitivo está sem água, roupas e suprimentos para a sobrevivência na área de mata, argumentou o tenente-coronel Bivens.

A pista mais recente do fugitivo é da tarde de domingo (3), mas não foram encontradas mais evidências. As buscas ainda estão concentradas em um perímetro de 4 quilômetros de mata e de fronteira com áreas urbanas.

População não precisa entrar em pânico, mas deve colaborar caso saiba ou veja algo, afirmou Bivens. Entre as orientações, o tenente pede que as pessoas revisem câmeras de segurança externas e avisem a polícia caso vizinhos estejam fora de casa, para que suas propriedades possam ser revistadas.

"Ele não quer ser pego. Ele poderia se desesperar e fazer algo? Sim. Mas não temos informação de que alguém está em risco por sair em seu jardim", disse o Tenente-coronel George Bivens, da polícia da Pensilvânia.

BUSCA MOBILIZA FORÇAS NA PENSILVÂNIA

As buscas por Cavalcante mobilizam mais de 100 investigadores, além de drones, helicópteros e cães. Há uma recompensa de US$ 10 mil (R$ 50 mil) para informações que possam levar à sua captura.

No momento, autoridades temem que o brasileiro tente invadir uma casa ou roubar um carro. A polícia foi informada de uma tentativa de roubo na noite de sexta (1º) e diz que a descrição do suspeito se encaixa na de Cavalcante.

O CASO

Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua no último dia 22 por matar a ex-namorada Deborah, na época com 34 anos, a facadas. Os dois são brasileiros, mas o crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia.

O assassinato ocorreu em abril de 2021. Segundo a promotoria, Danilo esfaqueou a mulher até a morte na frente dos filhos dela, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento do casal.

Após o crime, Cavalcante fugiu para o estado da Virgínia, mas foi preso pela polícia local menos de duas horas após o assassinato.

Sarah Brandão, irmã de Deborah, contou ao UOL em 2021 sobre a dinâmica do que ocorreu: "Foi enquanto ela pegava as compras do supermercado no carro dela, com as crianças. Ele pegou ela pelo cabelo e a golpeou no tórax, deixando as crianças verem tudo".

O brasileiro escapou da prisão do condado de Chester na manhã desta quinta-feira (31). Ele foi classificado como um homem extremamente perigoso.