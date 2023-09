SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autoridades da Pensilvânia obtiveram novos registros de Danilo Cavalcante, brasileiro condenado por homicídio que fugiu da cadeia nos EUA e que teria, agora, avançado além do primeiro perímetro de buscas.

Dois novos registros mostram Cavalcante pela mata, com mochila e casaco de gorro, na segunda-feira (4). As imagens foram feitas em uma propriedade em Longwood Gardens às 20h21 e 21h33, no horário local.

A área vai além do perímetro de buscas em que a polícia se concentrava, e as forças policiais irão aprimorar a zona de atuação para o local em que o criminoso foi avistado, anunciou o tenente-coronel George Bevins, da Polícia da Pensilvânia.

Com as novas imagens, já são seis aparições registradas de Danilo Cavalcante desde a fuga há seis dias. A aparência do fugitivo permanece a mesma.

Escolas de dois distritos da região cancelaram as aulas desta terça-feira (5) após serem alertadas pela polícia da expansão das buscas na parte da manhã. Se Cavalcante não se render, as autoridades têm autorização para atirar para matar.

A polícia orientou a população da região a checarem as câmeras de segurança e informarem à polícia se alguma informação for relevante.

Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua no último dia 22 por matar a ex-namorada Deborah, na época com 34 anos, a facadas. Os dois são brasileiros, mas o crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia.

O brasileiro escapou da prisão do condado de Chester na manhã de quinta-feira (31). Ele foi classificado como um homem extremamente perigoso.

O assassinato ocorreu em abril de 2021. Segundo a promotoria, Danilo esfaqueou a mulher até a morte na frente dos filhos dela, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento do casal.

Após o crime, Cavalcante fugiu para o estado da Virgínia, mas foi preso pela polícia local menos de duas horas após o assassinato.

Sarah Brandão, irmã de Deborah, contou ao UOL em 2021 sobre a dinâmica do que ocorreu: "Foi enquanto ela pegava as compras do supermercado no carro dela, com as crianças. Ele pegou ela pelo cabelo e a golpeou no tórax, deixando as crianças verem tudo".