SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A recompensa por informações sobre o brasileiro Danilo Cavalcante subiu para 25 mil dólares (cerca de R$ 123 mil). Ele está foragido desde 31 de agosto, quando escapou de uma penitenciária nos Estados Unidos.

A polícia disse que o valor aumentou e incentivou que as pessoas entrem em contato para passar informações a respeito da fuga. Em coletiva de imprensa, os policias também pediram que as pessoas confiram câmeras de segurança e entrem em contato caso achem que ele foi visto.

Segundo a polícia, Danilo tentou roubar um carro nos últimos dias. A corporação acredita que ele ainda esteja na Pensilvânia porque não teria recursos para deixar a região, apesar de não ter sido avistado desde o último sábado (9).

O tenente-coronel George Bivens, da região de Chester County, disse que se alguém o tiver ajudado ou esteja fazendo isso, pode ser processado. A irmã dele, presa por estar em situação irregular no país, "não está cooperando e vai ser deportada", segundo o chefe da polícia local.

A região de Chester County, onde policiais concentram as buscas, tem uma ampla área verde e locais que poderiam ser usados como esconderijo.

"Sejam vigilantes nas áreas que estamos procurando. Tranquem as portas de casa, guardem as chaves dos carros. E, se tiverem informações, entrem em contato com a gente", disse o Tenente-coronel George Bivens.

Danilo Cavalcante foi incluído na lista vermelha da Interpol. A ficha tem dados de identificação e de porte físico. Segundo a descrição, o brasileiro tem 1,52 metro de altura e pesa 54 quilos.

O brasileiro também sabe se esconder no mato, segundo a polícia. Danilo trabalhou como lavrador e se escondeu na mata após assassinar um homem em 2017 no Tocantins, afirmou o tenente-coronel George Bivens. A informação é do site Philadelphia Inquirer.

CRIME NO BRASIL E FUGA PARA OS EUA

Danilo nasceu no Maranhão e se mudou com alguns familiares para o Tocantins, onde trabalhou como lavrador.

Em 5 de novembro de 2017, Danilo matou o estudante Walter Junior a tiros em um trailer de lanches, na cidade de Figueirópolis (TO), a cerca de 260 km de Palmas. O crime teria sido motivado por uma dívida da vítima com Danilo, segundo a TV Globo.

Uma semana depois do crime, a Justiça acatou um pedido de prisão preventiva contra Danilo feito pelo MP (Ministério Público), fazendo o homem se tornar foragido.

Em janeiro de 2018, Danilo fugiu para os Estados Unidos. Mesmo com a ordem de prisão decretada, ele conseguiu sair do Brasil porque quando embarcou no aeroporto de Brasília, a Justiça do Tocantins ainda não havia registrado o mandado de prisão no banco nacional. Com isso, a determinação seguia restrita ao âmbito estadual. O registro nacional só foi realizado em junho de 2018, sete meses depois do crime, segundo a TV Globo.