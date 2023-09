SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autoridades do Iraque anunciaram a prisão de 14 pessoas relacionadas ao incêndio em uma festa de casamento que deixou mais de 100 mortos e 150 feridos.

Entre os presos, estão os proprietários do espaço onde o evento aconteceu. O governo também determinou inspeções em locais de grande aglomeração de público, como hotéis, escolas e hospitais, segundo a agência Reuters.

Casamento terminou em tragédia na última terça (26). O salão de festas na província de Nínive, no norte do Iraque, pegou fogo e deixou ao menos 113 mortos, de acordo com balanço preliminar. Os noivos estariam entre as vítimas.

Chamas se espalharam após acenderem fogos de artifício. A Defesa Civil do Iraque disse que a estrutura do espaço tinha painéis altamente inflamáveis e contrários às normas de segurança, o que pode ter contribuído para a rápida expansão do incêndio. Também não havia saídas de emergência suficientes.

Quase 900 convidados estavam no local, segundo o ministério do interior. Nesta manhã, houve uma missa na cidade para homenagear as vítimas. "É uma tragédia que nunca será esquecida", disse Najiba Yuhana, de 55 anos, que perdeu parentes na festa.