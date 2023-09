SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tratador de animais morreu na tarde desta quinta-feira (29) ao ser atacado por um leão em um zoológico em Fukushima, no nordeste do Japão.

Kenichi Kato, 53, foi encontrado na jaula do leão desacordado e com um sangramento no pescoço, por volta das 15h25 desta quinta, segundo a polícia. Ele foi levado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos, segundo apurou o Japan Today.

A polícia informou que o ferimento sugeria que o tratador havia sido atacado por um animal. Imagens de câmeras de segurança comprovaram o momento em que um leão o ataca, segundo o vice-presidente do zoológico, Norichika Kumakubo.

Kato foi aparentemente atacado enquanto tentava fechar a porta entre a jaula e a passagem dos funcionários, disse Kumakubo. Ele era considerado um tratador experiente, que trabalhava no zoológico havia mais de 25 anos, segundo o jornal Daily Mail.

O funcionário estava tentando atrair um leão para uma jaula usando comida, mas não trancou a porta que deveria tê-lo separado do felino.

"O processo é abrirmos a porta e colocarmos a comida. Assim que a comida for colocada, a porta deve ser fechada e trancada. Mas ela estava aberta naquele momento. Pedimos desculpas profundas. Tomaremos medidas para evitar acidentes semelhantes", disse Norichika Kumakubo, vice-presidente do Tohoku Safari Park.

O parque permanecerá fechado até que seja possível implementar medidas de prevenção eficazes, informou o vice-presidente.