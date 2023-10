SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante Carlos Villagrán, conhecido por interpretar o Quico no seriado Chaves, colocou o figurino de seu personagem mais famoso para pedir que seus conterrâneos não cruzem a fronteira ilegalmente, em uma campanha da Embaixada dos Estados Unidos no México.

"Tenho algo muito importante para dizer a vocês! Não cruzem a fronteira aos Estados Unidos, porque pode colocar em perido seu pai, sua mãe, seu tio, o cachorro, o gato, o periquito. Todos podem estar em perigo. É melhor #CruzarLegal", afirma ele, usando a hashtag de uma campanha da embaixada.

A mensagem está alinhada aos esforços do governo de Joe Biden de desencorajar a migração ilegal. No início do ano, o democrata propôs uma nova regra que pressupõe inelegíveis para a concessão de asilo pessoas que entrarem de forma irregular nos EUA. A medida tenta reforçar o controle na fronteira com o México e reduzir o aumento de migrantes em situação irregular no país.

A norma também exige que um imigrante nessas condições prove que tentou obter asilo em outros países e teve esses pedidos negados antes de cruzar a fronteira americana.

A iniciativa, porém, parece não ter conseguido barrar o fluxo migratório ao país norte-americano. Dados divulgados pelo governo dos EUA em setembro mostram que o número de imigrantes detidos na fronteira sudoeste do país ultrapassou 2 milhões em 12 meses pela primeira vez.

Além disso, o número de pessoas que cruzaram desde janeiro o perigoso estreito de Darién, floresta na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, passou de 402 mil, segundo o Ministério de Segurança Pública panamenho. O trajeto é comumente usado por pessoas da América do Sul e de outros países que estejam na região para tentar chegar aos EUA.

