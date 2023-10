SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério das Relações Exteriores informou, na tarde deste domingo (8), que um brasileiro está ferido e outros três desaparecidos na área de conflitos entre Israel e o grupo Hamas. O brasileiro ferido recebeu tratamento hospitalar e já recebeu alta. Os nomes desses brasileiros não foram informados pela pasta.

Todos eles têm dupla nacionalidade e estavam em uma festa organizada pelo pai do DJ Alok, no distrito sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza, segundo o Itamaraty.

A festa, denominada Universo Paralello, teria sido interrompida pelo ataque surpresa de combatentes do Hamas ao país, que se infiltraram por terra, mar e ar em solo vizinho no sábado (7). O ataque fez eclodir nova guerra na região, declarada pelo premiê israelense, Binyamin Netanyahu.

A rave se pronunciou por meio do seu Instagram e lamentou o ocorrido. "O ataque não foi somente na região do evento, mas orquestrado simultaneamente em todo o país com mais de 2.000 mísseis. Estamos consternados, chocados e assustados com tudo que aconteceu e deixamos explicitamente a nossa revolta e nossos sentimentos às vítimas desse ataque perverso", disse.

"As fontes que temos estão em choque e em risco se protegendo de uma guerra declarada. Não temos informações precisas sobre o ocorrido e sobre o público que estava no festival. Iremos publicar informações sobre o festival em breve. Pedimos compreensão neste momento de mais profunda tristeza."

Um dos brasileiros desaparecidos seria Ranani Glazer, gaúcho que vivia em Israel há sete anos. Ele estaria acompanhando da namorada e de um amigo durante a festa.

O Itamaraty deixou dois telefones e números de WhatsApp da embaixada em Tel Aviv à disposição para o atendimento de brasileiros em situação de emergência em Israel: +972 (54) 803 5858 e +972 (59) 205 5510. Além disso, o plantão consular geral também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.

A embaixada em Tel Aviv colheu, até o momento, por meio de formulário online, os dados de cerca de mil brasileiros e de seus dependentes, a maioria deles turistas, hospedados em Tel Aviv e Jerusalém. O formulário pode ser preenchido neste link. Nem todos pediram repatriação ou ajuda para deixar Israel.

Governo brasileiro prepara resgate de brasileiros em Israel

O governo brasileiro fechou um plano de repatriação de cidadãos do país que estão em Israel, na Palestina e demais países do Oriente Médio, após os ataques iniciados no sábado. A FAB (Força Aérea Brasileira) terá quatro aviões à disposição do governo Lula (PT) para o resgate, além de duas aeronaves da presidência, de capacidade menor, caso sejam necessárias.

Um primeiro avião será enviado neste doming o a Roma, na Itália, para se preparar para o primeiro resgate dos brasileiros na região. A aeronave KC-30 tem capacidade para cerca de 230 passageiros, e partirá de Natal (RN).

Segundo o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, os demais aviões serão enviados a depender da demanda que surgir para a repatriação.

"Essa lista deverá ser montada até a manhã de amanhã. É importante que façamos essas repatriações à tarde porque facilita o transporte terrestre de todas as localidades. Naturalmente, em um momento de crise como este, os transportes terrestres ficam mais difíceis, então se decolássemos de manhã os brasileiros teriam um deslocamento dificílimo de madrugada", disse Damasceno.

O governo definiu que o aeroporto de Tel Aviv será um dos utilizados para os resgates. Ainda são discutidos outros locais para o embarque de brasileiros em outras regiões do Oriente Médio.

O Ministério das Relações Exteriores também afirmou que o governo ainda busca viabilizar as condições para implementar um plano de evacuação dos brasileiros que queiram deixar a Faixa de Gaza ou a Cisjordânia.

Um dia após Israel sofrer o pior ataque em 50 anos e revidar com bombardeios na Faixa de Gaza, o número de mortos nos dois lados passou de 900 neste domingo, de acordo com autoridades.

Tags:

Itamaraty