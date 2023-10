SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Israel divulgou fotografias de bebês que foram mortos em um kibbutz durante o ataque do Hamas no sábado passado (7).

A Folha de S.Paulo recebeu três delas, que mostram bebês degolados e com os corpos calcinados. Segundo postagem no X do Ministério das Relações Exteriores, elas foram mostradas para o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

Tel Aviv pretende com a divulgação fazer frente à acusação em redes sociais de que as IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla inglesa) haviam inventado a história de massacres de crianças no sul do país como forma de propaganda para justificar sua retaliação contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Essa versão ganhou bastante tração nas redes sociais brasileiras entre os apoiadores da causa palestina, majoritariamente à esquerda, que acusavam grupos pró-Israel, notadamente aqueles ligados ao bolsonarismo, de exagerar a história.

O governo israelense não detalhou, contudo, quantas crianças foram encontradas brutalizadas, nem especificou se as fotos são do kibutz de Kfar Aza, junto a Gaza.