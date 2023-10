SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agência de notícias da ANP (Autoridade Nacional Palestina) alterou em seu site um comunicado do presidente Mahmoud Abbas no qual ele criticava indiretamente seus rivais do Hamas, que fizeram o mega-ataque terrorista contra Israel no último dia 7, jogando o Oriente Médio em estado de guerra.

Num texto sobre conversa de Abbas com o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, a agência dizia: "O presidente também enfatizou que as políticas e ações do Hamas não representam o povo palestino, e que as políticas, programas e decisões da OLP [Organização para Liberação da Palestina, grupo de origem da ANP] representam o povo palestino como sua única representante legítima".

Horas depois no domingo (15), sem explicação, a frase foi alterada para: "O presidente também enfatizou que as políticas, programas e decisões da OLP representam o povo palestino como sua única representante legítima, e não as políticas de qualquer outra organização".

A OLP assinou em 1993 a paz com Israel, levando à criação da ANP na Cisjordânia e em Gaza, mas o islâmico Hamas nunca aceitou o acordo. Os radicais venceram a eleição parlamentar palestina de 2006, e o resultado foi contestado pelo Fatah (partido de Abbas). No ano seguinte, o Hamas tomou à força a Faixa de Gaza, que acabou sitiada por Israel e Egito.

Nos últimos anos, Israel vinha ostracizando a ANP, contando com acordos com países árabes para reduzir seu peso político.