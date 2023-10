SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As IDF (Forças de Defesa de Israel) afirmam ter atingido e matado o chefe regional da inteligência do Hamas na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, segundo o jornal The Times of Israel.

As IDF não fornecem detalhes sobre o ataque, o que não permite saber o nome do membro, nem o lugar da ofensiva. Os militares publicaram vídeos mostrando os ataques na região de Gaza, incluindo o que visava ao integrante da facção, além de túneis usados pelos terroristas e um esquadrão de lançamento de foguetes.

Exterior | Faixa de Gaza | Hamas | Israel