SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque com foguetes do Hamas contra Tel Aviv nesta segunda (16) levou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, a se abrigarem em um bunker durante um encontro no centro de comando do Ministério da Defesa de Israel.

Segundo o governo dos EUA, a medida ocorreu durante o soar de sirenes, e os dois políticos ficaram ao todo cinco minutos abrigados, voltando então para a reunião que faziam sobre a guerra do Estado judeu contra o Hamas palestino.