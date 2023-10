SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O porta-voz das Brigadas al-Qassam, braço armado da facção Hamas, afirmou nesta segunda (16) que há de 200 a 250 reféns de Israel na Faixa de Gaza.

Segundo Abu Obeida, 200 estariam em mãos do Hamas, sendo tratados "de acordo com a fé islâmica". Os demais, disse ele, estariam com outras facções menores.

As cifras se assemelham ao número divulgado mais cedo por Israel, que afirmou já ter conhecimento de ao menos 199 sequestrados pelo grupo terrorista. Muitos têm dupla-nacionalidade, e a chancelaria em Tel Aviv já especulou que haja mais de um brasileiro.

O Hamas também divulgou um curto vídeo que mostra uma das mulheres detidas. Ela se identifica como Mia Sham, 21, e diz ser de Shoham, uma cidade na região central de Israel, a norte de Gaza. Mas estava em Sderot, na região da festa de música eletrônica atacada pelo Hamas no primeiro dia das hostilidades.

Mia, segundo relato do jornal Haaretz, que assistiu ao material, diz que tem um ferimento na mão e que recebeu remédios e foi levada ao hospital. "Por favor, tirem-me daqui o mais rápido possível", pede ela.

O porta-voz das Brigadas al-Qassam também voltou a afirmar que os bombardeios de Israel a Gaza já deixaram ao menos 22 dos reféns mortos.