SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS0 - O Palácio de Versalhes foi evacuado nesta terça-feira (17) por volta do meio-dia (horário local) por suspeita de bomba.

Autoridades informaram que um pacote suspeito foi encontrado perto do Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, na França. É a segunda vez em quatro dias que o ponto turístico é esvaziado por razões de segurança.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram turistas deixando o Palácio de Versalhes.

O local não será reaberto nesta terça-feira (17). "Por razões de segurança, o Palácio de Versalhes evacua os visitantes e fecha as suas portas hoje", publicou o perfil do palácio no X (antigo Twitter).

No fim de semana, o Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes foram evacuados após ameaças de bomba. Um dia antes, um professor foi morto a facadas na cidade de Arras, um ataque considerado terrorista pelo governo francês.

A crise entre Israel e Hamas acirrou as tensões no França, que possui a terceira maior população de judeus fora de Israel e dos Estados Unidos, e a maior comunidade muçulmana na Europa Ocidental.