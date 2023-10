A estudante brasileira Shahed al-Banna, que está em Rafah, no sul de Gaza, disse em um vídeo nesta terça-feira (17) por celular ter visto caminhões entrando pelo posto fronteiriço com o Egito, que fica na cidade. Ela afirmou também que esperava deixar a região. Isso não aconteceu. Shahed está no grupo de 26 pessoas -22 delas brasileiras- que o Itamatary pretende repatriar quando a fronteira for aberta.