Os Emirados Árabes Unidos, em conjunto com outros membros do Conselho de Segurança da ONU, pediram uma reunião de emergência do órgão para discutir o ataque ao hospital em Gaza nesta terça-feira (17). O Brasil, que ocupa neste mês a presidência rotativa da entidade, avalia um encaixe para esta quarta. O pedido é que o encontro aconteça o mais cedo o possível.