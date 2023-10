SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em Israel, cerca de 200 mil pessoas foram orientadas a desocupar áreas próximas às fronteiras com a Faixa de Gaza e com o Líbano, de acordo com autoridades locais.

Segundo o Ministério da Defesa, metade da população afetada foi diretamente instruída a sair de suas casas; a outra metade deixou áreas próximas à frente de batalha por vontade própria.

Ainda segundo a pasta, a Autoridade Nacional de Gestão de Emergências deve atender cerca de 120 mil pessoas, para esvaziar 25 comunidades, em um raio de até 4 km de Gaza.

Outras 28 áreas, em até 2 km da fronteira com o Líbano, também deve ser desocupada. A região é alvo de bombardeios lançados pelo Hizbullah, grupo libanês aliado ao Hamas, e pelo Exército de Israel.