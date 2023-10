SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse em entrevista à Sky News que o Hamas planejava usar armas químicas contra civis israelenses. Segundo ele, o grupo se organizava para jogar cianeto nas pessoas, um composto químico que intoxica o sangue e pode levar ao colapso cardiovascular.

Ele mostrou documentos que teriam sido encontrados em um pendrive junto a um dos terroristas do Hamas em Israel. O material teria sido copiado da Al-Qaeda e, diz Herzog, contém instruções sobre a criação de armas químicas, entre elas dispositivos com cianeto.

"Este é o material que foi encontrado no corpo de um daqueles vilões sádicos. É material oficial da Al-Qaeda", disse Herzog segundo o site Times of Israel. "É com isso que temos de lidar em relação a grupos como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e o Hamas", completou.