SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em mais um lance da escalada regional da guerra Israel-Hamas, uma base americana próxima de Bagdá foi atacada com dois foguetes nesta terça-feira (24). Os suspeitos são grupos xiitas no país, que são fortemente influenciados pelo Irã ?aliado do Hamas e do Hizbullah libanês que tem duelado verbalmente com os EUA na crise. O Iraque não reconhece Israel.

Na véspera, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, havia pedido para o regime do país identificar os autores de ataque semelhante na semana passada. "Os EUA não querem conflito com o Irã. Não queremos que essa guerra se amplie. Mas se o Irã ou seus prepostos atacarem nosso pessoal, não tenha dúvidas: nós vamos defender nossa gente", afirmou Blinken antes da notícia do ataque.

Duas bases americanas na Síria haviam sido atingidas por drones na segunda-feira, sem vítimas, e a Casa Branca acusou os iranianos de terem "facilitado" a ação. Ação semelhante ocorrera na semana passada no país e no mesmo Iraque. O Irã, que tem apoio da Rússia e da China, lidera o chamado Eixo da Resistência, com Síria e os grupos anti-Israel da região.