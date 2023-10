SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 16 pessoas foram mortas em tiroteios, nesta quarta-feira (25), em Lewiston, no Maine (EUA). As informações são da CNN.

Cerca de 60 pessoas também ficaram feridas, disseram as fontes à CNN.

Um suspeito continua foragido, disse o gabinete do xerife do condado de Androscoggin, em uma postagem no Facebook.

"Estamos encorajando todas as empresas a bloquearem ou fecharem enquanto investigamos", afirmou. O gabinete não informou se o ataque foi provocado apenas por um atirador ou se há mais suspeitos.

Há indícios de que o atirador tenha agido em dois locais diferentes, de acordo com a polícia.

A Polícia do Maine também destacou que está em busca do atirador e pediu que os moradores permaneçam dentro de casa. "Por favor, fique dentro de sua casa com as portas trancadas", pediu a polícia estadual. "Se você vir qualquer atividade ou indivíduo suspeito, ligue para o 911."

