SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família de Robert Card, o atirador que deixou ao menos 18 mortos ao abrir fogo em um clube de boliche na noite desta quinta-feira (25) nos Estados Unidos, disse que mandou mensagens para ele se entregar à polícia.

A cunhada do autor dos disparos disse que ele é uma pessoal "amável'. "Eu conheço o Rob toda a minha vida. Ele é quieto, mas muito amável, dedicado e a pessoa que gentil que eu conheço", disse Katie Card, em entrevista ao site The Daily Beast.

Cidade do ataque tem menos de 40 mil habitantes. Roberto fez os disparos em Lewiston e, segundo a polícia, ele continua foragido.

Homem invadiu uma pista de boliche e um restaurante. Quinze pessoas morreram nos locais, 14 homens e uma mulher, disseram as autoridades locais.

A polícia pediu que os moradores permaneçam dentro de casa durante as buscas pelo atirador. "Por favor, fique dentro de sua casa com as portas trancadas", pediu a polícia estadual. "Se você vir qualquer atividade ou indivíduo suspeito, ligue para o número de emergência". O FBI (Departamento Federal de Investigação) está auxiliando na investigação.

Um carro branco foi encontrado a pouco mais de 10 quilômetros de Lewiston. A polícia suspeita que é o mesmo carro utilizado na noite do crime. A hipótese é de que o atirador dirigiu até a cidade de Lisbon, onde abandonou o veículo e tomou um barco para continuar a fuga. A polícia divulgou uma imagem do carro do atirador e pediu ajuda para quem reconhecer o veículo.