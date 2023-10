SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coordenadoria de Atividades Governamentais em Territórios de Israel anunciou a reabertura, no sábado (28), do segundo dos três dutos que levavam água a Gaza.

Cerca de 28,5 milhões de litros de água voltarão a estar disponíveis no território palestino. Segundo Israel, a quantia é suficiente para atender às necessidades humanitárias de Gaza.

Antes do início da guerra, Israel fornecia 49 milhões de litros por dia para Gaza. O fluxo foi interrompido no dia 9 de outubro, quando o país cortou o fornecimento de água à região. O primeiro duto foi reaberto na semana passada, mas com volume reduzido.

A coordenadoria israelense afirmou ainda que o Hamas tem distribuído combustível para os hospitais em Gaza, que operam com geradores a diesel.