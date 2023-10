SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em dois episódios de violência associados à tensão da guerra entre Israel e Hamas, um policial do Estado judeu foi esfaqueado gravemente em um ataque em Jerusalém, enquanto um agricultor palestino foi morto a tiros por um soldado israelense em Nablus (Cisjordânia).

No primeiro caso, a polícia baleou o atacante. No segundo, o soldado foi preso e disse que se sentiu ameaçado pelo palestino, que colhia azeitonas na região.

As tensões ultrapassam fronteiras. No domingo, uma turba invadiu o aeroporto de Makhatchkala, capital da república russa de maioria muçulmana do Dagestão, para procurar israelenses e judeus que teriam chegado em um voo vindo de Tel Aviv.

Nesta segunda, o Kremlin disse que o incidente, que deixou 60 presos, foi provocado por "influência externa", mas não apontou culpados. Vladimir Putin é crítico da retaliação israelense em Gaza e seu governo recebeu na semana passada uma delegação do Hamas, gerando protestos em Tel Aviv.