SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma incursão do Exército de Israel na Cisjordânia matou cinco pessoas nesta segunda-feira (30), afirmou o Ministério da Saúde palestino.

De acordo com a pasta, quatro palestinos, com idades entre 23 e 28 anos, foram mortos a tiros por soldados israelenses durante uma operação que deixou ainda nove feridos em Jenin, no norte do território. Um quinto palestino, de 23 anos, morreu ao ser atingido por tiros na entrada de Yatta, no sul da Cisjordânia, segundo o Ministério da Saúde.

O território, ocupado por Israel desde 1967 e localizado no leste do país, tem experimentado uma onda crescente de violência desde o início da guerra na Faixa de Gaza, a mais de 30 km dali.

O Ministério da Saúde palestino diz que soldados ou colonos israelenses mataram 121 pessoas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental desde 7 de outubro, e a Associação de Prisioneiros Palestinos disse que 1.680 pessoas foram detidas, incluindo mulheres, idosos e menores.

Tel Aviv, por sua vez, diz ter prendido 700 combatentes do Hamas na Cisjordânia. O Exército israelense afirmou em um comunicado que, durante a última operação, descobriu "artefatos explosivos prontos para uso", assim como um veículo carregado com equipamentos militares e munições.

O texto acrescenta que um alto funcionário do Jihad Islâmico, outro grupo palestino, estava entre os "terroristas mortos".