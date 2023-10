WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O representante da Palestina nas Nações Unidas, Riyad Mansour, elogiou nesta segunda-feira (30) a atuação do Brasil como presidente do Conselho de Segurança do organismo multilateral diante do conflito no Oriente Médio.

Falando ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Mansour disse que o fato de o diplomata estar pela terceira vez neste mês no Conselho "é uma ilustração do compromisso do Brasil" ao nível ministerial ?normalmente, são os embaixadores dos países na ONU que representam seus países nas reuniões.

Mansour também afirmou estar certo de que a presença de Vieira ilustra "o apelo do presidente Lula de fazer tudo o que você puder com o objetivo de levar ao fim esse massacre e a tragédia que o povo palestino está vivendo, particularmente em Gaza".

"Nós realmente valorizamos esse compromisso, esse esforço que o Brasil está fazendo", completou.

Mansour elogiou também o secretário-geral da ONU, António Guterres, a quem chamou de "herói" por seus pedidos por um cessar-fogo humanitário. O tratamento é o oposto do adotado por Israel, que chegou a pedir a renúncia de Guterres, acusando-o de ser parcial.