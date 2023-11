SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério das Relações Exteriores afirma ter resgatado, nesta quarta-feira (1º), um grupo de 33 brasileiros que se encontravam na Cisjordânia e haviam solicitado sua repatriação para o Brasil.

A operação, que ocorre em meio à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, foi comandada pelo Escritório de Representação do Brasil em Ramallah.

Os brasileiros estavam baseados em 11 cidades diferentes e foram transportados até a cidade de Jericó, por meio de ônibus e vans providenciados pela representação no país.

De lá, segundo o Itamaraty, o grupo cruzou a fronteira com a Jordânia e embarcou em outro ônibus fretado pelo governo brasileiro, com destino até Amã, capital jordaniana.

"Os veículos foram identificados com a bandeira do Brasil. Para fins de segurança, as placas, trajetos e listas de passageiros foram informados às autoridades da Palestina e de Israel", afirmou o embaixador Alessandro Candeas, chefe da representação brasileira em Ramallah.

Todos os brasileiros serão reunidos no Aeroporto Internacional Queen Alia, de onde partirão por meio de um avião da Presidência. A decolagem rumo à Base Aérea de Brasília está prevista para esta quarta-feira.

Os 33 brasileiros resgatados integram 12 famílias diferentes ?ao todo, o governo repatriará 12 homens e dez mulheres, sendo seis deles idosos, e 11 crianças.

No Brasil, eles deverão seguir para as cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba, Goiânia, Brasília e Porto Alegre, afirma o Itamaraty.

O governo brasileiro ainda aguarda autorização para repatriar outros 34 brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Sitiados em meio ao confronto entre Israel e Hamas, eles enfrentam a escassez de recursos para sua subsistência e se veem ameaçados por bombas que caem em regiões próximas de seus abrigos.